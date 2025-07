Boomer, Gen Z und Palästinensertuch: Tanz zwischen Generationen

Die Idee zum Stück kam, als die 1960 geborene De Keersmaeker und der 2001 geborene Mariotte bei der Arbeit an einem Stück zufällig ihre gemeinsame Vorliebe für Chansons von Brel entdeckten. Allein ihre tänzerisch unterschiedlichen Zugänge zur Musik und zu Texten von Brel sind sehenswert. Reflektierend, kontrolliert, gelegentlich aus ihren ikonischen früheren Werken wie „Fase“ zitierend, bei Keersmaeker, stürmischer und mit Elementen aus dem Break-Dance bei Mariotte. Mit ihren individuellen Handschriften entsteht ein von Brels Chansons getragener Dialog.

Liebe, Tod und Tanz

Neben den Hauptthemen Liebe und Tod ist Tanz ein wiederkehrendes Thema bei Brel. Mit Gesten und Mimik, Haltungen und Tanz werden seine Chansons interpretiert. Selten hat man De Keersmaeker so frei und gelöst tanzen gesehen. Beeindruckend gestaltet sie im locker sitzenden hellgrauen Anzug (Kostüme: Aouatif Boulaich) die Entwicklung eines jungen Mädchens im Sonnenschein zu einer alternden Frau, die Vergangenes reflektiert und sich dennoch dem von Mariotte verkörperten Neuen öffnet. Die unterschiedlichen Blickwinkel von De Keersmaeker und Mariotte sorgen für fließende Übergange der aneinandergereihten Lieder. Die Choreografie stellt Bezüge zu den im Hintergrund eingeblendeten Texten her, aber auch zu persönlichen Erlebnissen De Keersmaekers und Mariottes. Eindringlich gelungen ist Brels Hommage an die starke flämische Frau, die De Keersmaeker auch im wirklichen Leben verkörpert.