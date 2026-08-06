ImPulsTanz-Festival geht mit Rekordzahlen zu Ende

„Ich hätte nicht gedacht, dass wir den Erfolg vom Vorjahr noch steigern können“, so Karl Regensburger, Intendant des ImPulsTanz-Festivals, bei der Abschlusspressekonferenz am Donnerstag. Doch mit schätzungsweise über 200.000 Besuchern scheint die Rekordbesucherzahl von 2025 übertroffen zu sein. Obwohl das größte Festival für modernen Tanz in Europa erst am Sonntag endet, lassen sich schon jetzt ziemlich genaue Zahlen sagen, „weil alles ausverkauft ist“, so Regensburger.

Tatsächlich konnten von insgesamt 48.800 aufgelegten Karten für die Vorstellungen bis jetzt 47.700 ausgegeben werden. Das Festival wird also insgesamt quasi ausverkauft gewesen sein. Der Ansturm führte sogar dazu, dass 22 zusätzliche Aufführungen angesetzt wurden. Somit kommt die diesjährige Ausgabe auf insgesamt 136 Vorstellungen, davon zwölf Uraufführungen, mit 56 Produktionen von 52 Compagnien, Künstlerinnen und Künstlern.

Hinzu kommen rund 240 Workshops von 168 Unterrichtenden. Die Public-Moves-Reihe, die mit der diesjährigen Ausgabe ihren zehnten Geburtstag feiert, konnte bei 361 Tanzklassen bis jetzt (Stand Donnerstag) 15.841 Teilnehmende und 17.681 Zuschauer verzeichnen. Man hofft, bis Sonntag die 50.000-Besucher-Marke zu knacken. Zu Feier des Jubiläums finden am Samstag noch drei besondere Tanz-Sessions im Arkadenhof des Wiener Rathauses statt.