05/27/2013
"Il Trovatore" am Theater an der Wien
"Il Trovatore" ist der Abschluss der Verdi-Trilogie der Wiener Festwochen.
WIENER FESTWOCHEN: FOTOPROBE "IL TROVATORE"
WIENER FESTWOCHEN: FOTOPROBE "IL TROVATORE"
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WIENER FESTWOCHEN: FOTOPROBE "IL TROVATORE"
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