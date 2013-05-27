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APA12860726-2 - 23052013 - WIEN - ÖSTERREICH: ZU APA-TEXT KI - Marina Prudenskaya als "Azucena" und Ensemble am Mittwoch, 22. Mai 2013, während der Fotoprobe von "Il Trovatore" im Theater an der Wien. Die Oper hat im Rahmen der Wiener Festwochen am 26. Mai 2013 Premiere. APA-FOTO: HANS KLAUS TECHT

© APA/HANS KLAUS TECHT

Wiener Festwochen
05/27/2013

"Il Trovatore" am Theater an der Wien

"Il Trovatore" ist der Abschluss der Verdi-Trilogie der Wiener Festwochen.

© Bild: APA/HANS KLAUS TECHT

WIENER FESTWOCHEN: FOTOPROBE "IL TROVATORE"

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WIENER FESTWOCHEN: FOTOPROBE "IL TROVATORE"

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WIENER FESTWOCHEN: FOTOPROBE "IL TROVATORE"

| Stand: 05/27/2013, 13:31