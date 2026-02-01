Mozart lebt! Igor Levit und die Philharmoniker in Salzburg

Von Helmut Christian Mayer

Selbst Vater Leopold soll zu Tränen gerührt gewesen sein, als er erstmalig den über einem gedämpften Streicherteppich erklingenden, schlichten, ätherisch schönen Gesang, der dann vom Klavier übernommen wird, gehört hatte: Für viele gilt auch heute noch das Andante aus dem Klavierkonzert KV 467 von Wolfgang Amadeus Mozart als einer seiner schönsten, langsamen Sätze überhaupt. Und so wurde er hier auch von Igor Levit bei der Salzburger Mozartwoche im ausverkauften Großen Festspielhaus gespielt: Schwebend, mit weichen, duftigen Anschlägen. Der Ausnahmepianist bestach zudem bei allen Sätzen nie auf Effekt zielend mit technischer Brillanz, perlenden Läufen und subtiler Feinsinnigkeit.

Federnd und energiereich war dabei die Begleitung der Wiener Philharmoniker unter Adam Fischer wie auch die Interpretation der Sinfonie Nr. 96 von Joseph Haydn im Todesjähr 1791 von Mozart komponiert. Das Werk gehört zu den berühmten Londoner Sinfonien und trägt den Beinamen „Das Wunder“ („The Miracle“).