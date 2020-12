Hugo Canoilas: Wenn Malerei ins Schwimmen gerät

Freilich hat der Portugiese mit diesem Zugang zahlreiche Vorgänger – von Jackson Pollocks „Drip Painting“ der 1950er über die „Environments“ und Schütt-Aktionen der 1960er und 70er Jahre bis zu zeitgenössischen Malerstars wie Katharina Grosse lassen sich Verwandtschaften finden. Während es in dieser Entwicklungsgeschichte aber meist um neue Formen der Abstraktion ging, kommt bei Canoilas ein Realismus zurück – in Form einer Natur, in der sich belebte und unbelebte Materie als gleichwertig präsentiert und der Schöpfergeist von Kunst-Akteuren mit jenem von Pflanzen, Tieren und Mikroben in einer kreativen Ursuppe verschwimmt.

Die Nichthierarchie wird im mumok noch unterstrichen, wenn zu bestimmten Zeiten als Hund verkleidete Akteure oder Akteurinnen auftauchen, um das Publikum zum Perspektivwechsel zu animieren. Noch offen ist die Frage, was von alldem in die Museumssammlung soll: Denn auch der Begriff des „Werks“ ist ziemlich flüssig geworden.