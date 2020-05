Hofer Filmtage: Auszeichnung an Barbara Albert

Die Hofer Filmtage enden am Sonntag (27. Oktober), gezeigt werden bis dahin fast 130 Werke. Österreich ist diesmal mit neun Filmen vertreten: So läuft heute, Freitag, die Premiere von Stefan Ruzowitzkys Dokudrama "Das radikal Böse" über die Ursachen für Massentötungen - vom systematischen Völkermord im Holocaust bis hin zu Massenexekutionen in Osteuropa. Außerdem heuer dabei: "Oktober November" von Götz Spielmann, "Das Haus meines Vaters" von Ludwig Wüst, "Forever not alone" von Monja Art und Caroline Bobek, "Gehen am Strand" von Caspar Pfaundler, "Martas Koffer" von Günter Schwaiger, " Robert Tarantino" von Houchang Allahyari, "Blick in den Abgrund" von Barbara Eder sowie der Kurzfilm "Wir fliegen" von Ulrike Kofler.