Höchstspannung in Wien: Zweimal Jubel für die „Pathétique“

Man kann nur staunen, wie unter diesen Bedingungen musiziert wurde. Wenn Gergiev ans Pult tritt, hat man den Eindruck, für ihn hat alles Außermusikalische Pause, wie beim gigantischen Auftakt mit Sergej Prokofjews „Romeo und Julia“ zu erleben war. Fein arbeitete er die Details der Ballet-Suite heraus, machte alle Nuancen hörbar.

Dann das Königswerk, Piotr Iljitsch Tschaikowskys 6. Symphonie in h-Moll, die „Pathétique“. Das Orchester hatte sie am Vorabend mit Welser-Möst aufgeführt. Der setzte auf Transparenz und Tiefsinn, manche Passagen waren so schön, von feinster Klarheit, dass sie schmerzten.

Dann Gergiev. Er verlegte sich auf die Schwermut und die Dramatik dieser Symphonie, setzte deutliche Generalpausen und brachte den goldenen Klang der Philharmoniker zur Entfaltung. Beide Interpretationen wurden zurecht bejubelt.