Der Kinderbuchautor und Tabaluga-Zeichner Helme Heine ist tot. Der gebürtige Berliner sei am Donnerstag im Alter von 84 Jahren in Russell in Neuseeland gestorben, teilte die Verlagsgruppe Beltz mit Sitz in Weinheim unter Berufung auf den Sohn Heines mit. "Die Schöpfung" hieß eines seiner vielen Bilderbücher, die in 35 Sprachen übersetzt wurden und in Millionenauflage erschienen. Obwohl seine Figuren wie der dicke Waldemar und der Drache Tabaluga zur Musik von Peter Maffay weltbekannt sind - der Zeichner und Autor blieb selbst lieber im Hintergrund.

Helme lebte seit 1990 in Neuseeland und brachte die kreativsten Ideen auf seiner geliebten Holzjacht "Kikitoo" zustande. Für die Gott-Figur ließ er sich durch ein Porträt des Malers Claude Monet inspirieren. Zu Heines Klassikern gehört auch das erste Buch "Elefanteneinmaleins" über das Älterwerden. Zuerst Südafrika, dann Neuseeland Heine stammte aus Berlin, verbrachte seine Jugend aber größtenteils in Nordrhein-Westfalen. Er studierte Betriebswirtschaft und Kunst, reiste viel und wanderte schließlich nach Südafrika aus. Er war dort Bühnenbildner und Regisseur mit eigenem Kabarett in Johannesburg. Der Name: "Sauerkraut". In Afrika entstand 1976 sein erstes Bilderbuch, kein weiter Sprung von der Bühne, wie er fand: "Bilderbücher sind inszenierte Geschichten." Anschließend kehrte er für zwölf Jahre nach Deutschland zurück, ehe er 1990 mit seiner Frau Gisela von Radowitz nach Russell auf der Nordinsel Neuseelands auswanderte.