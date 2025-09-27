Journalist und Autor Georg Stefan Troller 103-jährig gestorben

Er hat den Deutschen mehr als 50 Jahre lang Frankreich erklärt: Georg Stefan Troller, geboren in Wien, ab 1949 Amerikaner in Paris, wurde mit dem "Pariser Journal" (1962–1971) und als ZDF-Korrespondent in Paris, als sensibler Menschenbeobachter und Film-Porträtist u. a. mit "Personenbeschreibung" zur TV-Legende. Nun ist er laut APA 103-jährig gestorben.

Georg Stefan Troller wurde am 10. Dezember 1921 in Wien geboren, emigrierte 1938 nach Frankreich, dann in die USA. 19 Familienmitglieder sind im Holocaust umgekommen. Ab 1949 lebte er in Paris, wo er vor allem mit seiner Arbeit als Fernsehreporter bekannt wurde. Troller hat rund 170 Filme gedreht und an die 20 Bücher veröffentlicht. Eines hieß "Meine ersten hundert Jahre".