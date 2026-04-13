Kultur

Diese legendäre Kinderserie wird jetzt neu verfilmt

RTL wird die geplante Serie ebenso wie der Schweizer Sender SRF ausstrahlen. Gespielt wird Heidi von einer 12-Jährigen.
13.04.2026, 13:57

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Das RTL-Logo mit weißen Buchstaben auf gelbem, pinkem und orangem Grund ist zu sehen.

Ein Klassiker bekommt ein neues Gesicht: Die junge Schweizer Schauspielerin Neah Hefti wird in einer Neuverfilmung von "Heidi" die Titelrolle spielen. Das gab der Sender RTL bekannt, der die geplante Serie ebenso wie der Schweizer Sender SRF ausstrahlen will. "Ich freue mich mega, dass ich Heidi sein darf", erklärte Hefti strahlend in einem kurzen Vorstellungsvideo. Die Jungschauspielerin ist zwölf Jahre alt.

RTL übernimmt restliche Disney-Anteile an Super RTL

"Heidi" zählt zu den berühmtesten Stoffen der Kinderliteratur. Der erste Roman der Schweizer Autorin Johanna Spyri erschien im Jahr 1880. Bis heute kennen viele Menschen die Geschichte des naturverbundenen Waisenmädchens, das beim Großvater in den Bergen aufwächst. Sie wurde in mehr als 70 Sprachen übersetzt und schon mehrmals verfilmt. In Österreich ist vor allem auch eine von 1974 an ausgestrahlte Zeichentrickserie sehr bekannt.

Moderner Ansatz

In der Neuauflage sollen echte Schauspieler zu sehen sein - und ein moderner Ansatz. Erstmals werde auch Heidis Weg vom Mädchen zur jungen Frau gezeigt, so RTL. Geplant sei ein "hochwertiges, internationales Serienprojekt". "Die Serie richtet einen neuen Blick auf eine Figur, die Generationen geprägt hat", hieß es.

Beliebte Kinderserie "Wickie und die starken Männer" wird 50 Jahre

Auch der Zeitrahmen ist mittlerweile abgesteckt. RTL erklärte, dass Neah Hefti "2027 als Heidi die Bildschirme" erobern werde. Vorher sei sie bereits im Kinderfilm "Plitsch Platsch Forever!" im Kino zu sehen.

Agenturen, best  | 

Kommentare