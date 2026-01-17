Kein Internetbetrug: Dieser echte Popstar schickt seinen Fans Whatsapp-Nachrichten

Wenn der hauseigene Teenager dieser Tage murmelte, „Harry Styles hat mir eine Nachricht geschickt“, dann muss man sich keine neuen Sorgen machen, denn es stimmt.

Was klingt wie der Anfang einer jener Tricks, mit denen den Menschen im Internet das Geld aus der Tasche gezogen wird, ist der Anfang davon, dass der netteste aller männlichen Popstars die Herzen der Fans zurückerobern (und, natürlich, auch ein bisschen Geld aus den Taschen der Fans ziehen) will. Es ist nämlich das Anlaufen der aufwendigen Vermarktungsmaschinerie, die für die Niederkunft des neuen Albums „Kiss All The Time. Disco, Occasionally“ am 6. März angeworfen wurde.

Achtsam Wer sich jetzt nicht erinnert: Harry Styles war einmal bei One Direction und ist so etwas wie der neue Robbie Williams für jene, deren Geburtsjahr mit „2“ beginnt.

Bei denen ist nicht die „Ich habe zwölf Jahre durchgemacht“-Starpose von Williams, sondern anderes verkaufsfördernd: Styles macht auch schöne Musik und ist noch dazu inklusiv und achtsam und so bunt angezogen, dass jeder sich willkommen fühlen darf. Das war, man erinnert sich, vor einigen Jahren mal ein schöner gemeinsamer Moment in der Popmusik.

Nach vier Jahren nun kehrt Styles also mit neuer Musik zurück. Dafür werden keine Kosten (für die Fans) und Mühen (fürs Marketing) gescheut. Man entzündete den Hype dadurch, dass – Print lebt – Plakate in vielen Ländern die Styles-Message „Wir gehören zusammen“ unter die Leute brachten.

Dann sendete Styles jenen Fans, die ihre Nummer hergegeben haben, eine Whatsapp-Nachricht, in der er ihnen ebenfalls die Textzeile „We Belong Together“ mittelenthusiastisch vorsang.