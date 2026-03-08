Harry Styles stellte neue Songs bei einmaligem Konzert vor

Der britische Popstar Harry Styles hat 23.500 Fans im nordenglischen Manchester mit einem einmaligen Konzert zum Start seines neuen Albums begeistert. Fast zwei Stunden spielte der Sänger am Freitagabend sämtliche Stücke aus "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" und fünf alte Hits. Es ist das erste Studioalbum des früheren One-Direction-Mitglieds seit vier Jahren. Es sei eine der besten Shows des Jahres gewesen, urteilte der "Rolling Stone". "Ich habe neu entdeckt, was für ein Privileg es ist, durch Musik Teil des Lebens von Menschen zu sein", betonte dem Musikmagazin zufolge der Brite an einer Stelle des umjubelten Auftritts. Dieses Gefühl sei noch vertieft worden, als seine Fans scheinbar jede Zeile eines Albums mitsangen, das keine 24 Stunden alt war.

Alte und neue Hits Die Single "Aperture", die er am vergangenen Wochenende bereits bei der Verleihung der Brit Awards dargeboten hatte, gab Styles gleich zweimal zum Besten - als Opener und letzte Zugabe. Sämtliche zwölf Tracks aus dem neuen Studiowerk standen am Programm. "From The Dining Table" (vom Debütalbum "Harry Styles") performte der Sänger akustisch und zum ersten Mal seit 2018. Das war der Auftakt für den Schlussteil, wo dann die Hits "Golden", "Watermelon Sugar", "As I Was" und "Sign Of The Times" abgefeiert wurden.