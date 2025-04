„Rosenthal“: Als der "Dalli Dalli"-Unterhalter streiken wollte

Er war einer der größten Fernseh-Entertainer der 1970er und -80er. Sein „Spitze“ mit zugehörigem Sprung kannte jeder. Was aber niemand kannte, war Hans Rosenthals Vergangenheit. Mit 17 Jahren entging der verfolgte Jude der Deportation, sein kleiner Bruder wurde ermordet. Er selbst wurde von zwei Berlinerinnen in deren Laube versteckt.

Rosenthal engagierte sich zwar in der jüdischen Gemeinde, hielt sich aber über die Geschehnisse im Krieg bedeckt. Mit seiner Show „Dalli Dalli“ war er der Eskapismusbeauftragte, der, „der das Publikum eben nicht an diese Zeit erinnert“, wie seine Assistentin ihn einmal in einer großen Krise erinnert.