Österreich, spruchreif: Von "I hob valuan" bis "muhaha"

77, Seiten, ein Schmäh. Er funktioniert. Denn was in Österreich in den vergangenen 70 Jahren gesagt oder unterstellt wurde (etwa Vranitzkys „Visionen“), spricht Bände und hat Identifikationspotenzial (wie der titelgebende Bundespräsidenten-Sager „So sind wir nicht“). Wenngleich es auch hier ein Ost-West-Gefälle gibt. Ob man in Vorarlberg viel mit „Schleich di, du Oaschloch“ anfangen kann, sei dahingestellt. Die 2020 an den Terroristen in der Wiener Innenstadt gerichtete Aufforderung ist einer von vielen mitunter derben Ausdrücken, die Autorin Astrid Wintersberger in ihrem Büchlein „So sind wir nicht. 70 Jahre Österreich in Zitaten“ versammelt hat. Das Wort „deppert“ kommt oft vor, etwa beim aufgebrachten Fußballer Günther Neunkirchner, der seinen Unmut einem Journalisten gegenüber dergestalt äußerte: „Des is die nächste depperte Frog.“