Die britische Schauspielerin Claire Foy („The Crown“) spielt in diesem Film eine real existierende Figur – und das herzzerreißend: Helen Macdonald. Nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters wandte sich die englische Autorin der Falknerei zu. Sie sollte ihr helfen, ihre Trauer zu überwinden. Ihre Empfindungen und Erfahrungen verarbeitete sie zu einem autobiografischen Buch, das 2014 vielfach ausgezeichnet und zu einem Bestseller wurde. Macdonald beschreibt, warum sie für ihre Selbstheilung einen Vogel wählte, der schwer zu zähmen ist. Das eigenwillige Wesen des Habichts sprach etwas Wildes in ihrer eigenen Persönlichkeit an. Ihren impulsiven – vielleicht auch selbstzerstörerischen – Wunsch, sich von der Zivilisation zurückzuziehen und sich den urtümlichen Gesetzen der Natur zu unterwerfen.

Claire Foy spielt diese Frau überzeugend. Mit subtilen Mitteln macht sie die Trauer spürbar, die hinter den beherrschten Gesichtszügen der britischen „Stiff Upper Lip“-Haltung lauert. Die Szenen, in denen Foy die Falknerei übt, sind in einer geradezu idyllischen Pracht inszeniert. Markanter Auftritt Leider verliert der Film von Regisseurin Philippa Lowthorpe in der allzu gestylten Landschaft bisweilen die emotionale Tiefe. Nicht alles gelingt so fesselnd wie die frühe Sequenz, in der Helen nach dem Tod des Vaters versucht, eine erste Verbindung zum Habicht aufzubauen. Als Foys müde Augen die Vögel im Flug beobachten, spiegeln sich in ihren Gesichtszügen zunächst Angst, dann Staunen und schließlich Hoffnung wider.