Gute Besucherzahlen dank der Staatsoper: Bundestheater im Aufwind

Es gehe aufwärts, sagte Christian Kircher, Chef der Bundestheaterholding, am Ende seiner Jahrespressekonferenz. Mehr noch: „Es geht gut!“ Mit Bestemm verkündete er ein „Zurück zur Normalität!“ Und: Die vielfach heraufbeschworene „Besucherkrise gibt es nicht“.

In der laufenden Saison seien in der Staats- und der Volksoper sowie im Burg- samt Akademietheater bis zum Montag 618.000 Besucher gezählt worden, was eine Prognose von 1,2 Millionen bis zum Sommer erlaube. Man werde daher nur um zehn Prozent schlechter abschneiden als vor der Pandemie: „Wir knüpfen an die erfolgreichen Zeiten vor Corona an“, meinte Kircher.

Die Staatsoper liegt bei einer imposanten Saisonauslastung von 97,7 Prozent, die Volksoper bei 75,4. Das Akademietheater komme auf 70 %, die Burg auf nur 60. Aber alle Sprechtheater hätten derzeit gröbere Probleme, das Publikum zurückzugewinnen. Was nicht ganz stimmt: Das Theater in der Josefstadt nennt auf KURIER-Nachfrage eine Saisonauslastung von 80,3 %.