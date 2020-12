Großes Bleistiftkino in der Albertina: "Schwarz Weiß & Grau"

Bilder ein Stück weit der Alltagsrealität zu entrücken, sie zu fixieren und in gewisser Weise nachzuschärfen – darin liegt eine der Stärken zeitgenössischer Zeichnung, die sich ihre Nische weit jenseits des Skizzierens und raschen Festhaltens eingerichtet hat. Wie Albertina-Direktor Schröder betonte, sind die meisten versammelten Künstlerinnen und Künstler in professionellen Studios tätig und finden ihre Motive nicht in der freien Natur, sondern in Unmengen an fotografischem Quellenmaterial: Robert Longo ist mit seinen hyperrealistischen Kohlezeichnungen von Details aus Sigmund Freuds Wohnung oder der Klagemauer in Jerusalem ein exemplarischer Vertreter dieser Praxis.