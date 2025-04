"Government Cheese": Gottes unergründliche Wege zum perfekten Bohrer

Sich im Gefängnis sinnvoll zu beschäftigen, ist nicht immer einfach. Hampton Chambers (David Oyelowo) sucht Rat beim Zellengenossen Rudy. Der Native American schickt ihn in die Kapelle. Bibel lesen reicht Hampton aber nicht. Also erzählt ihm Rudy die Geschichte, wie einst ein gefürchteter Häftlingstyrann schachmatt gesetzt wurde: Ein besonders frommer Insasse war der Auslöser für eine Kette an Ereignissen, die dazu führte, dass der Bully am Ende einen Löffel in seiner Halsschlagader stecken hatte. Die Erklärung des Gleichnisses? Alle sind nur Schachfiguren in Gottes großem Plan, man muss nur rausfinden, welche man ist.