Neue Staffel von "Black Mirror": Wo die guten Ideen immer einen Haken haben

Philipp wird gebeten, einen Beitrag zur Trauerfeier einer alten Bekannten zu leisten. Dafür bekommt er einen blinkenden Knopf, den er sich an die Schläfe pappt. Eine Stimme bittet ihn, an Carols Gesicht zu denken. Aber die neblige Erinnerung reicht der Stimme nicht. Deswegen fragt sie ihn, ob er nicht Fotos hat. Ja schon. Da sieht man aber Carol nur von hinten. Dann schlägt die Stimme Philipp (Paul Giamatti) vor, in das Foto hineinzusteigen – das hilft dem Gedächtnis meist. Und genau in diesem Moment weiß man, dass man gerade eine Folge („Eulogy“) der Serie „Black Mirror“ sieht.