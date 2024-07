"Götterdämmerung“ in Erl: Subtiles Kammerspiel mit großem Klangzauber

All dies sieht man trotz der eingeschränkten Möglichkeiten der Bühne im Passionsspielhaus von Erl - ohne Schnürboden, Versenkung und Drehbühne - in einer wieder minimalistischen Ausstattung von Kaspar Glarner: Da fließt auf Projektionen passend zur Handlung der Rhein, das brennt Feuer, da türmen sich die Wolken auf. Der Gibichungenhof ist mit einer eleganten Sitzecke, einer wohlbestückten Bar, bei der sich Hagen, dessen Figur ziemlich in den Mittelpunkt gestellt wird, immer ausgiebig bedient, wie auch mit einem Billardtisch, wo er mit Gunther eine Partie spielt, ausgestattet. Stilisierte Baumstämme werden im letzten Akt über den ermordeten Siegfried gelegt, dessen Haufen wird entzündet und von Brünnhilde bei ihrem finalen Freitod bestiegen.