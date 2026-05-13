Hugh Jackman als Schäfer in "Glennkill: Ein Schafskrimi": Schafe ermitteln

Was macht eine Schafherde, wenn ihr Schäfer plötzlich tot ist? Der Schäfer, der die Schafe geliebt hat wie seine Kinder und ihnen jeden Abend aus Krimis vorgelesen hat?

Richtig, sie ermittelt.

Unter Führung der klugen Lilly mit dem rostbraunen Fell, dem sturen Widder Sebastian und der gewieften Miss Maple decken sie auf, dass ihr geliebter Schäfer George einem Mord zum Opfer gefallen ist. Natürlich haben sie sofort den blutrünstigen Metzger des Ortes im Verdacht.

Aber auch Rebecca, Georges plötzlich wieder aufgetauchte Tochter, ist den Schafen sehr suspekt.