"Glaube Liebe Hoffnung" im Akademietheater: eine Grottenbahnfahrt

Ödön von Horváths arbeitslose Elisabeth lässt den Kopf nicht hängen – trotz der widrigen Umstände. Sie versucht, anständig zu bleiben, scheitert aber mehrfach, unausweichlich, an der Männerwelt und stürzt sich in den Kanal. Damit endet der Totentanz „Glaube Liebe Hoffnung“ jedoch nicht. Denn Elisabeth, die sich unbeholfen als Vertreterin für Damenmiederwaren versucht hatte, wird gerettet. Noch ist ein Funken Leben in der Ohnmächtigen.

Genau da setzt die Inszenierung von Lucia Bihler an, die am Donnerstag im Akademietheater Premiere hatte: Die junge Frau, unschuldig weiß in ihrer Unterwäsche samt Strümpfen und Strumpfbandgürtel, sinkt vom Bühnenhimmel herab. Nicht, wie erst unlängst in den Linzer Kammerspielen, in eine märchenhafte Seerosenteich-Idylle, sondern in eine Art Vorhölle. Dort laufen noch einmal die Dinge des Lebens ab. Weil es nur mehr um die entscheidenden Momente geht, hat Bihler das ohnedies recht karge Drama, 1932 auf Anregung des Gerichtssaalreporters Lukas Kristl entstanden, brutal um Nebenfiguren und Atmosphärisches gekürzt. Aber ihm damit auch den Horváth genommen. Stattdessen gibt es eine 80-minütige Fahrt mit einer Grotten- und Geisterbahn (durch ein gemaltes Riesenmaul-Portal samt bedrohlich rot aufleuchtenden Augen) zu irgendwelchen Fantasy-Wesen, deren lange Ohren an Commander Spock erinnern.

Die Anthrazit-Höhle, von Pia Maria Mackert sanft gruselig mit vielen Schädeln dekoriert, könnte tatsächlich eine Attraktion des Oktoberfestes gewesen sein, das Kasimir und Karoline besucht haben. Doch es ist derart aufdringlich, dass selbst ein romantisches Originalzaubermärchen von Ferdinand Raimund untergegangen wäre. Die fünf zotteligen wie gehörnten Gremlins, die aus dem Dunkel dieser prächtigen Musical-Kulisse auftauchen, schlüpfen in diverse Rollen. Für die Verwandlung reichen Sabine Haupt (die den Schwanz als Peitsche knallen lässt), Andrea Wenzl, Dietmar König und Tilman Tuppy glänzendschwarze Gummi- und Latexutensilien. Aber in den grotesken Kostümen von Victoria Behr und Caroline Haberl können sie nur mehr die Funktion von Schachfiguren erfüllen.

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