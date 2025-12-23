Noch vor Weihnachten trug sich die österreichische Komödie "Aufputzt is'" ins Rekordbuch ein, wie der KURIER von der Produktionsfirma erfuhr.

Mit dem Golden Ticket werden Blockbuster-Filme prämiert, die an den heimischen Kinokassen mehr als 300.000 Zuschauer und Zuschauerinnen erreichen. Zuletzt ist dies einem österreichischen Film vor siebzehn Jahren gelungen ("Echte Wiener – Die Sackbauer Saga"). Insgesamt konnten bisher nur sechs österreichische Filme in den letzten 50 Jahren die begehrte Trophäe in Empfang nehmen.

Am Montagabend übersprang die Weihnachtskomödie die Schwelle mit rund 302.000 verkauften Tickets. Erneut strömten an einem Werktag den Angaben zufolge fast 10.000 Menschen in die Kinos.

"Griechenland" überflügelt

Der Film mit Gery Seidl und jeder Menge anderer heimischen Stars läuft in 91 österreichischen Kinos und hat sich seit dem Start am 20. November von Woche zu Woche gesteigert. In den Weihnachtsferien wird der Film daher noch zulegen können. Bereits jetzt konnte der Thomas-Stipsits-Hit „Griechenland“ aus 2023 überflügelt werden, mit 287.000 einer der besucherstärksten Filme der letzten Jahre. Stipsits spielt auch eine Gastrolle in "Aufputzt is'"