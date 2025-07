Das am 27. Juli geplante Konzert im Schloss der süditalienischen Stadt Caserta wurde am Montag von den Organisatoren abgesagt .

Gergijew, Leiter des Moskauer Bolschoi-Theaters und des Mariinski-Theaters in St. Petersburg, hätte gemeinsam mit einem italienischen Orchester und Solisten des Mariinski-Ensembles in Caserta auftreten sollen. Doch mehrere italienische Politiker sowie ukrainische und russische Regimekritiker - darunter auch die Witwe des verstorbenen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny - hatten sich gegen das Konzert ausgesprochen. Der Grund: Gergijews offene Unterstützung für Präsident Wladimir Putin und seine Weigerung, Russlands Krieg gegen die Ukraine zu verurteilen.

Gergijew-Absage: "Diskriminierende Auswüchse der Cancel Culture"

Der Veranstaltungsort, das Schloss Caserta, ein prachtvoller Palast aus dem 18. Jahrhundert, kündigte am Montag in einer kurzen Mitteilung an, dass das Konzert abgesagt wurde - ohne Angabe von Gründen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, erklärte am Mittwoch, der Museumskomplex unterstehe der direkten Aufsicht der italienischen Regierung. Sie äußerte Bedauern darüber, dass dem italienischen Publikum die Gelegenheit genommen werde, "große russische Musik unter der Leitung eines renommierten russischen Dirigenten" zu erleben.

"Wir verurteilen diese diskriminierenden Auswüchse der Cancel Culture durch die italienischen Behörden aufs Schärfste", sagte Sacharowa und warf Rom vor, dem Druck ukrainischer Nationalisten nachgegeben zu haben.