Ein am 27. Juli geplantes Konzert des russischen Dirigenten Waleri Gergijew im Schloss der süditalienischen Stadt Caserta ist abgesagt worden. Dies teilten die Organisatoren am Montag mit. Das Konzert des Dirigenten, der wegen seiner guten Beziehungen zum russischen Präsidenten kritisiert wird, hatte heftige Proteste ausgelöst. Es wurden Befürchtungen über mögliche Demonstrationen von ukrainischen Vereinigungen beim Konzert laut. Zu den jüngsten Protesten gegen Gergijews Konzert gehörten Briefe mehrerer Nobelpreisträger an die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, an die italienischen Behörden und den Gouverneur der Region Kampanien, zu der Caserta gehört, Vincenzo De Luca. Zudem wurden 16.000 Unterschriften in einer Online-Petition gesammelt.

Protest des russischen Botschafters in Italien Nicht Russland, sondern Italien werde durch die Absage geschädigt, reagierte die russische Botschaft in Italien über Telegram. Das Land würde seine eigene Autorität untergraben und Zweifel an seiner Gastfreundschaft und Offenheit aufkommen lassen - "gerade gegenüber jenen, die mit Talent, Professionalität und Aufrichtigkeit das Schöne und das Ewige in die Welt tragen", betonte der russische Botschafter in Italien, Alexej Paramonow. "Ermutigt von bestimmten politischen Akteuren, die sich durch Engstirnigkeit und Kurzsichtigkeit auszeichnen, sowie durch die allgegenwärtigen ukrainischen Nationalisten, haben die italienischen Medien einer beschämenden Diffamierungskampagne gegen den großen Musiker breiten Raum gegeben", fuhr der russische Botschafter fort. Diese Kampagne basiere auf "Spekulationen, Mutmaßungen und offensichtlichen Lügen".