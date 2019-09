Gemischte Platte - mit Missy Elliott, Bon Iver und Sleater-Kinney

Missy Elliott: Iconology

Sie ist zurück: Missy Elliott. Die einstige „Game Changerin“ sorgte neben Lauryn Hill in den 1990er-Jahren dafür, dass das bis dahin ausschließlich von Männern dominierte Hip-Hop-Business weiblicher wurde. Die heute 48-jährige US-Rapperin erarbeitet sich mit und nach ihrem von Timbaland produzierten Bestseller-Debüt „Supa Dupa Fly“ Heldenstatus. Darauf kann man sich schon mal ausrasten: 14 Jahre schaute sie dem Treiben im Business interessiert aus der Ferne zu. Jetzt kehrt die Rapperin mit der EP „Iconology“ zurück. Und es klingt musikalisch zeitgemäß frisch – so, als wäre Missy Elliott niemals weg gewesen. Für ihre Thronnachfolgerinnen hat sie im Song „Throw It Back“ nur eine abfällige Bemerkung übrig: „What you doin’ now, I did for a while.“ Ja, sie beherrscht sie immer noch, die Spielchen.