Gemischte Platte: Leitstrahl und Noga Erez

Wer in Wien die vergangenen fünfzehn Discojahre nicht komplett verschlafen hat, kennt natürlich den Output von Leitstrahl. Nur so viel: Da geht die Post ab. Nach einer nicht ganz so einfachen Geburt liegt nun das erste Album des mittlerweile leicht ergrauten Trios vor. Die zwölf auf "Chromium Dioxide" zu hörenden Tracks sind ein Auszug der musikalischen Bandbreite, die einen gemeinsamen Nenner haben: Die 80er-Jahre. Man hört pulsierenden Italo Disco und sexy groovende Synth-Pop-Stücke. Hoffentlich auch bald wieder live.