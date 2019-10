Geht ein Elefant ins Kasino, ist das ganz schön ernstes Kindertheater

Gleich beim ersten Burgtheaterproduktionsbesuch sucht sich das Kind seinen großen Auftritt. Hat dieser ungute Kerl auf der Bühne soeben wirklich gefragt, wer denn etwas dagegen hätte, dass er den Elefanten mitnimmt?

Mitten in die bedrohliche Generalpause hinein also baut sich das Kind vor dem Sitzplatz auf, Hände in den Hüften, und ruft ins stille Kasino: „Ich hab was dagegen!“

Die umliegenden Besucher sind amüsiert, die Schauspieler machen souverän weiter, und der ausgerufene Satz ist eigentlich ein gutes Zeichen. Denn davor war über zwei Stunden eine ganz schön komplizierte, oft auch ein bisschen gruselig-brutale Geschichte erzählt worden. Die Tochter aber, sie blieb interessiert.