Gala für Otto Schenk: Ein echter Otti geht nicht unter

Humor ernst genommen

Otto Schenk hatte – ob auf der Bühne, vor der Kamera oder abseits davon – einen ebenso genial wie gewissenhaft gelebten Grundsatz: „Ich habe den Humor immer sehr ernst genommen.“ Sich selbst freilich belächelte er lieber, etwa, als er mit fast 90 in den Kammerspielen (in „Schon wieder Sonntag“ mit Harald Serafin) brillierte: „Man spielt alte Rollen natürlich besser, wenn man bereits eine gewisse Erfahrung mit dem Scheitern hat. Man sollte wissen, dass man im Alter viel Lächerliches tut, und man sollte lernen, darüber zu lachen.“

Durch seine – nicht immer zarten – Hände gingen ganze Generationen und Jahrgänge an Jüngern. Als Lehrer am Reinhardt-Seminar eröffnete Professor Schenk seiner staunenden bühnenhungrigen Taferlklasse: „Ich bin gekommen, um die letzten Reste an Theaterbegeisterung in Ihnen auszutreten wie an alten Tschick!“ Sein lebenslanger grenzenloser Bewunderer Heinz Marecek (mit Anekdoten via Video bei der Gala dabei) verdankt Schenk „eine stillschweigende, durch kaum merkliches Zunicken signalisierte Übereinkunft, einen Wichtigtuer oder Trottel zu erkennen“. Auf der Bühne erinnern sich Kaliber sonder Zahl: Marianne Mendt, Elke Winkens, Michael Dangl, Erwin Steinhauer, Harald Serafin. Im letzten großen Interview, aus dem Ausschnitte gespielt werden, räsonierte Schenk über Glück und Tod.