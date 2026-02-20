Französischer Orden für Staatsballett-Direktorin Alessandra Ferri

Der Orden der Künste und der Literatur ist die wichtigste kulturelle Auszeichnung in Frankreich und ehrt "Personen, die sich durch ihr Schaffen im künstlerischen, kulturellen oder literarischen Bereich oder durch ihren Beitrag zur Ausstrahlung der Künste und der Literatur in Frankreich und in der Welt ausgezeichnet haben". Mit Ferris Ernennung ehre die Französische Republik "eine Künstlerin, die Werke des französischen Repertoires auf die internationale Bühne gebracht hat und deren Arbeit die Geschichte des Tanzes auf internationaler Ebene tiefgreifend geprägt hat", so der französische Botschafter Matthieu Peyraud.