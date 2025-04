Alessandra Ferri: "Zum Choreografieren habe ich kein Talent"

KURIER: Wie reagierten Sie auf das Angebot von Staatsoperndirektor Bogdan Roščić und Volksoperndirektorin Lotte de Beer?

Alessandra Ferri: Das war eine echte Überraschung, da ich keine Geschichte mit dem Wiener Staatsballett habe. Ich habe nachgedacht, ob es für mich passt, und sehe es als Vorteil, völlig unbefangen an diese Aufgabe herantreten zu können.

Rückblickend mutet es seltsam an, dass Sie als eine der weltweit besten Tänzerinnen nur ein einziges Mal in Wien gastierten – 1991 in einer Gala in Jerome Robbins’ „Other Dances“. Damals war Elena Tschernischova Ballettdirektorin in Wien.

Ich habe in letzter Zeit oft an Elena gedacht. Sie war meine Lehrerin in New York, nachdem mich Mikhail Baryshnikov zum American Ballet Theatre gebracht hatte. Sie war eine großartige Ballettmeisterin, und ich sehe es als eine meiner wichtigsten Aufgaben an, ihre Art des Coachings weiterzugeben. 1986 habe ich mit ihrer Unterstützung als Giselle debütiert, und ich werde mit ihrer Wiener Fassung des Balletts „Giselle“ die Spielzeit des Wiener Staatsballetts am 18. September eröffnen. Als Gast wird für die neue Einstudierung von „Giselle“ mein künstlerischer Lieblingspartner Julio Bocca als Ballettmeister in Wien gastieren, auch er hat viel von Elena gelernt (Bocca tanzte gleichzeitig mit Ferri am American Ballet Theatre und leitet seit Februar 2025 das Ballett am Teatro Colón in Buenos Aires, Anm.).