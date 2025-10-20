"Kallirhoe“ an der Staatsoper: Die Rückkehr des Handlungsballetts

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Von Silvia Kargl Der Einstand der neuen Ballettdirektorin des Wiener Staatsballetts Alessandra Ferri in der Staatsoper zeigt, in welche Richtung die Zukunft der Compagnie führt: Ballett auf höchstem Niveau, viele hervorragende neu engagierte Tänzerinnen und Tänzer sowie Choreografien, die im klassischen Ballettvokabular verwurzelt sind. Für all das steht Alexei Ratmanskys Ballett in zwei Akten „Kallirhoe“ nach dem antiken Liebesroman von Chariton von Aphrodisias. Eine durch individuelle Choreografien gut nachzufolgende Charakterisierung der Hauptrollen und viele Szenenwechsel sorgen für Abwechslung. Details ermöglichen aktuelle Interpretationen der Handlung.

Dazu wählte Ratmansky Musik von Aram Chatschaturjan, verbunden mit anderen, atmosphärisch ruhigeren Werken des Komponisten. Dass Ratmansky dessen von sowjetrussischer Ballettästhetik geprägtes Ballett „Gayaneh“ neu erzählt, ist ein weiteres Glanzlicht dieser europäischen Erstaufführung an der Staatsoper. Ratmansky zitiert diese Ästhetik im in rotes Licht getauchten berühmten „Säbeltanz“ in einem Männerkampf, was als Seitenhieb nicht zuletzt auf in Russland entstandene Propagandachoreografien verstanden werden kann.

Erfahren Mit Paul Connelly steht ein erfahrener Ballettdirigent am Pult des Orchesters der Wiener Staatsoper, der die Klangfarben wie auch die Kontraste in der Musik stets mit Blick auf die Bühne unterstreicht. Die Handlung kreist um Kallirhoe, im Ballett „die schönste Frau der Welt“, und Chaireas. Von Anfang an wird ihre Liebe auf die Probe gestellt, gibt es viel Neid und Machtkämpfe unter den Männern, die Kallirhoe besitzen wollen. Der vermeintliche Tod Kallirhoes und die zuvor liegende Verlobung erinnern an Shakespeares „Romeo und Julia“, Intrigen an weitere Stücke aus dem Shakespearschen Kosmos. Das geschmackvolle Bühnenbild, das schnelle Schauplatzwechsel mit Zeitsprüngen ermöglicht, und die Kostüme schuf Jean-Marc Puissant nach Motiven aus der Antike.

