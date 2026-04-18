Kultur

Französische Schauspielerin Nathalie Baye gestorben

Sie spielte in mehr als 80 Filmen mit und arbeitete u.a. mit Regisseuren wie François Truffaut, Xavier Dolan und Claude Cabrol. Baye wurde 77 Jahre alt.
18.04.2026, 11:41

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Brennende Kerze vor schwarzem Hintergrund.

Die französische Film-Ikone Nathalie Baye ist tot. Wie ihre Angehörigen am Samstag der Nachrichtenagentur AFP mitteilten, starb die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin am Freitagabend in ihrer Pariser Wohnung im Alter von 77 Jahren

Die Schauspielerin litt demnach an einer Demenz-Erkrankung.

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Baye spielte in mehr als 80 Filmen mit. Sie arbeitete unter anderem mit Regisseuren wie François Truffaut, Xavier Dolan und Claude Cabrol. Zu einer ihrer bekanntesten Rollen gehörte die Mutter des von Leonardo DiCaprio verkörperten Hochstaplers in dem US-Kinohit "Catch Me If You Can" von Steven Spielberg. In dem britischen Erfolgsfilm "Downton Abbey II" über eine englische Adelsfamilie verkörperte sie eine französische Aristokratin.

Die Schauspielerin wurde mehrfach mit dem begehrten französischen Filmpreis César ausgezeichnet. Ihre Tochter, die Schauspielerin Laura Smet, stammt aus einer Beziehung mit dem französischen Rockstar Johnny Hallyday.

Agenturen  | 

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