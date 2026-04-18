Französische Schauspielerin Nathalie Baye gestorben

Die französische Film-Ikone Nathalie Baye ist tot. Wie ihre Angehörigen am Samstag der Nachrichtenagentur AFP mitteilten, starb die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin am Freitagabend in ihrer Pariser Wohnung im Alter von 77 Jahren.

Die Schauspielerin litt demnach an einer Demenz-Erkrankung.