Bekannt für den "Bilbao-Effekt": Star-Architekt Frank Gehry ist tot

Schon als Bub hat Frank Gehry mit seiner Großmutter ganze Städte gebaut. Inzwischen gehört er längst du den berühmtesten und begehrtesten Architekten der Welt. Am Freitag verstarb der amerikanisch-kanadische Pritzker-Preisträger im Alter von 96 Jahren in seinem Zuhause in Santa Monica (Kalifornien). "Meine Großmutter hat Holzklötze mit nach Hause gebracht für den Ofen. Und sie hat sie auf den Boden geworfen und Städte mit mir gebaut", erinnert sich der Architekt in einem Interview mit dem kanadischen Rundfunk CBC. "Ich weiß nicht, warum sie sich entschieden hat, das zu machen. Architektur spielte in meiner Familie damals keine Rolle. Aber das ist eine wichtige Erinnerung."

Auf der ganzen Welt stehen seine Gebäude, darunter das Vitra Design Museum in Weil am Rhein, das Guggenheim-Museum in Bilbao, die Walt-Disney-Konzerthalle in Los Angeles, die Art Gallery of Ontario in Toronto, die Louis Vuitton Foundation for Creation in Paris, die Dwight D. Eisenhower-Gedenkstätte in Washington und Wohngebäude unter anderem in Prag, New York und vielen anderen Städten.

1929 in Kanada geboren Der Architekt wurde 1929 in einfachen Verhältnissen als Ephraim Owen Goldberg in Toronto geboren. Seine Eltern waren jüdische Einwanderer aus Polen. Als Teenager zog die Familie nach Los Angeles weiter, wo Gehrys Vater und auch er selbst Jobs als Lastwagenfahrer annahmen. Auf einer Abendschule, wo er den Abschluss nachmachte, entdeckte ein Lehrer sein Interesse für Architektur und unterstützte ihn. In den 60er-Jahren gründete Gehry dann sein eigenes Architektur-Studio in Los Angeles und bekam erste Aufträge. "Gebäude sind der Hintergrund für Aktivität, aber die Aktivität muss Leben sein. Es muss mehr sein als Geld zu machen. Es ist eine kulturelle Sache und sie bringt Menschen zusammen, um miteinander zu sprechen, zu leben und zu arbeiten. Das Gebäude alleine ist nicht so relevant." Er habe sich immer mehr als Künstler gesehen, sagte Gehry. Schon in der Schule habe er immer mehr mit den Künstlern als mit den Architekten abgehangen - "weil ich gefühlt habe, dass ich dorthin gehöre. Das ist immer noch so". Seiner Architektur war das anzusehen. "Ich habe ästhetisch nach einer Art Bewegung in den Werken gesucht. Ich war genervt von der Postmoderne und der Tendenz, griechische Tempel wiederzukäuen. Ich dachte, gut, wenn wir schon zurückgehen, dann gehe ich 300 Millionen Jahre zurück, bevor es überhaupt Menschen gab, zu den Fischen. So wurden Fische Teil meines Vokabulars - und das nicht nur, weil auch schon meine Großmutter die immer mit nach Hause gebracht hatte."