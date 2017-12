Fotografie am Brillantengrund: "Why so serious?"

Es ist wieder so weit: Das Wiener Hotel am Brillantengrund gibt – und das hat schon fast Tradition – jungen Fotografinnen und Fotografen wieder eine Plattform. Bei der mittlerweile fünften Ausgabe der Ausstellung, bei der man auch Arbeiten der Künstler kaufen kann, wurde das Kuratorenzepter weitergereicht – und zwar an Daniel Gebhart de Koekkoek, der zuletzt mit seinen witzigen Katzenbildern in Kalenderform begeistern konnte.

Neuer Rahmen

Foto: Eylül Aslan Daniel Gebhart de Koekkoek öffnet nach vier Ausstellungen, die vor allem einer jungen Wiener Szene gewidmet waren, den Rahmen. Unter dem Motto "Why so serious?" versammelt er sieben medienerprobte Fotografinnen und Fotografen aus dem In- und Ausland, die mit den Regeln des vermeintlich perfekten Bildes brechen und mit Zitaten oder Fehlern spielen.

Perfektion ist langweilig

Im Rahmen der Ausstellung, die heute Abend feierlich eröffnet wird, werden also nicht nur Bilder von heimischen Fotografen zu sehen sein, sondern auch eine Auswahl von bereits gut im Geschäft stehenden Künstlern. Erik Kessels ist zum Beispiel so einer. Der niederländische Fotograf verdeutlicht "meines Erachtens das Thema der Ausstellung ,Why so serious?'" mit seinen Arbeiten und Ansichten am Besten", sagt Daniel Gebhart de Koekkoek. In der Ausstellung geht es also darum, Fehler zuzulassen und die Schönheit auch im Unperfekten zu finden. Perfektion ist langweilig.

Foto: Volkmar Weiss

"Wir leben in einer Zeit, wo Perfektion das ultimative Ziel ist. Wir haben die Technologie dazu, perfekte Kameras und zahllose Apps und Tools. Viele Bilder sind heute so perfekt, dass sie surreal wirken. Aber Perfektion ist langweilig. Ich finde, dass Fehler respektiert werden sollten. In der Werbung und auch in der Kunst", sagt Erik Kessels in einem Interview mit Monopol.

Neben Kessels sind noch Max Siedentopf (London), Eylül Aslan (Berlin), der in Wien lebende Deutsche Volkmar Weiss und Newcomer wie David Avazzadeh oder Peter Jaunig mit Arbeiten vertreten. Schauen Sie sich das an. Im schönen Innenhof des Hotels gibt es auch Glühwein.

Fotografie am Brillantengrund – „Why so serious?“. Eröffnung heute, Donnerstag, Abend ab 19 Uhr (Bandgasse 4, 1070 Wien). Die Ausstellung geht noch bis 28. Februar 2018.