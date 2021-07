Flöte mit Schoko-Hoden: Was an "Austria Second" alles nicht lustig war

"Dear Mr. President. This is an Introduction video about Austria. The biggest country in Europe. Others say: Austria is small. But that’s fake news. It’s huge. (Schnitt auf historische landkarte des Nachkriegsösterreich) – like your fingers." Österreich war vor dem ersten Weltkrieg ein Weltreich. Seither sind wir eher unteres Mittelmaß. Dass Trump kleine Hände hat, ist ein Gag, den seine Gegner gerne ausrollen, um ihn zu ärgern. Gaglevel: Tiny like Austria.

"We invented the muslim-ban. In 1529 we kicked the turks out of our country. In 1683, they came back – kicked them out again." Stimmt. Darauf beziehen sich ja auch die heimischen Gesinnungsgenossen Trumps immer wieder. Die Türkenbelagerung ist ein bißchen rechte bis rechtsextreme DNA des Landes. Und wie bauen wir die Pointe aus? "Total Losers – can’t even ski." Ein Skifahrer fällt aufs Gesicht. Pointenlevel: Below zero.