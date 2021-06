Filmkritik zu "A Quiet Place 2“: Wer schreit, stirbt

Der Schauspieler John Krasinski, zuletzt bei Dreharbeiten der Amazon-Serie „Jack Ryan 3“ in Wien gesichtet, hatte bereits mit „A Quiet Place“ einen Regie-Coup und Boxoffice-Hit gelandet. Er selbst spielte im ersten Teil die Rolle des Familienvaters Lee Abbott und starb am Ende einen ehrenwerten Tod. Um sich im Sequel doch noch einen Kurzauftritt zu gönnen, setzt die Fortsetzung an Tag 1 der Alien-Invasion an – wo der Vater noch am Leben ist und die Bewohner einer Kleinstadt nicht ahnen, was auf sie zukommt – ehe sie zu Tag 474 in die apokalyptische Zukunft springt.