Wert des Goldes ist das Leben indigener Völker: "Yanuni - Die Stimme des Amazonas"

Nackte Füße treffen auf geschnürte Polizeistiefel. Beim Zusammenprall der brasilianischen Autoritäten mit indigenen Demonstranten fallen schnell Schüsse. Mittendrin die Umweltaktivistin Juma Xipaya aus dem Herzen des Amazonas, die sich für den Schutz der indigenen Völker einsetzt. In deren Territorien herrschen Landraub und verheerende Umweltverschmutzung durch Goldabbau.

Der österreichische Filmemacher Richard Ladkani begleitet Juma bei ihrem Kampf und zeichnet ihren Weg als Aktivistin und Politikerin nach, gibt aber auch intime Einblicke in ihr Privatleben. Kontemplative Einstellungen prallen auf Schüsse und Explosionen in einer Doku, die (formal) überrascht, empört und berührt.

INFO: USA/D/KAN/BRA 2025. 112 Min. Von Richard Ladkani. Mit Juma Xipaia, Hugo Loss.