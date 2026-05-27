Tragikomödie mit Tourette-Syndrom: Alles muss raus

Fein herausgeputzt ist John für seine Ordensverleihung in London: mit Schottenrock, schwarzem Blazer und eleganter Krawatte. Als er im Festsaal unvermittelt „Fuck the Queen“ schreit, erstarren alle Gäste. Doch nur für Sekunden, denn es hat sich (bis zur Queen, die den Orden verleiht) herumgesprochen: John Davidson leidet am Tourette-Syndrom. Das heißt, er kann seine ruckartigen Bewegungen, seine unfreiwillig ausgestoßenen Flüche und Beschimpfungen nicht steuern. Den Orden von der Queen erhält er für seine unermüdliche Aufklärung über die Krankheit, die Betroffene wie ihn zu Außenseitern der Gesellschaft macht.

John kann viel erzählen. Wie er in der Schule wegen seiner Flüche gnadenlos gemobbt wurde, wie er aus Nervosität den Direktor beschimpfte und dieser ihm brutal auf die Hände schlug. Wie er als Teenager sterben wollte, weil sein Vater die Familie verließ. Wie er bei der Mutter eines Schulfreunds endlich Halt und Zuneigung fand. Wie diese ihm einen Job als Hausmeister im Gemeindezentrum verschaffte und ihm die Angst davor nahm, anders zu sein. Und wie er schließlich seine Berufung darin fand, die Menschen über seine Krankheit aufzuklären. Ihnen zu vermitteln, dass Tourette-Patienten nicht irre und gewalttätig sind, sondern normale Menschen, die eben den Tic haben zu schreien und zu schimpfen.