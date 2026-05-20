Das Wandern ist des Masochisten Lust: "The North“

Kann das gut gehen, wenn sich zwei ehemalige WG-Genossen zu einer Wanderung über eine Länge von 600 Kilometern entschließen? Als unparteiischer Zuseher hat man da von Haus aus seine Zweifel. Der Niederländer Chris und sein spanischer Freund Lluis wagen dieses Experiment: Sie brechen zu einem Marsch durch die schottischen Highlands auf.

Alles muss raus

Ist man anfangs noch um Harmonie und Verständnis für die Macken des anderen bemüht, so kristallisieren sich mit Fortgang des (anstrengenden) Weges die Gegensätze heraus. Lluis hat Knieschmerzen, sagt nichts, bis er nicht mehr kann – Chris wandert alleine weiter. Lluis orientiert sich ganz analog mit einer Wanderkarte, Chris vertraut lieber auf den Router am Handy. Immer zusammen zu sein ist der ultimative Härtetest, das weiß man auch von Paarbeziehungen. Ansonsten lebt dieser stille Wanderfilm von der wunderbaren schottischen Landschaft, die man in Folge auch gerne erkunden würde. Aber nicht zu Fuß.

INFO: NL 2025. 130 Min. Von Bart Schrijver. Mit Bart Harder, Carlos Pulido.