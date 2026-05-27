"King of Queens"-Star verlassen vor dem Traualtar: Filmkritik "Solo Mio"

Es ist schon eine blöde G’schicht, wie die Braut den verliebten Matt vor dem Altar einer römischen Kirche versetzt. Sie kommt einfach nicht, brüskiert die Familie und lässt Matt vor dem Pfarrer stehen wie einen begossenen Pudel.

So tragisch die Geschichte vom Amerikaner in Rom beginnt, so amüsant ist ihr Fortgang. Matt entschließt sich nämlich, das gebuchte Honeymoon-Package alleine zu genießen. Ausflug in die Toskana inklusive.