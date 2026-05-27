"King of Queens"-Star verlassen vor dem Traualtar: Filmkritik "Solo Mio"
Es ist schon eine blöde G’schicht, wie die Braut den verliebten Matt vor dem Altar einer römischen Kirche versetzt. Sie kommt einfach nicht, brüskiert die Familie und lässt Matt vor dem Pfarrer stehen wie einen begossenen Pudel.
So tragisch die Geschichte vom Amerikaner in Rom beginnt, so amüsant ist ihr Fortgang. Matt entschließt sich nämlich, das gebuchte Honeymoon-Package alleine zu genießen. Ausflug in die Toskana inklusive.
Gaststar Andrea Bocelli
Als sich eine attraktive Kaffeehausbesitzerin seiner annimmt, ist Matt einmal verblüfft. Doch wie man weiß, dauert bei Männern das Staunen nicht lang. Eh man sichs versieht, findet sich Matt mit der feschen Gia im Landhaus ihres Onkels wieder. Zufällig heißt dieser Andrea Bocelli.
„King of Queens“-Star Kevin James kann auch romantische Komödie, wie man sieht. Wenn er zusammen mit Andrea Bocelli die Puccini-Arie „Nessun dorma“ schmettert, treibt es einem die Tränen in die Augen.
INFO: USA 2026. 98 Min. Von Chuck Kinnane. Mit Kevin James, Nicole Grimaudo.
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