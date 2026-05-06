Hermann Göring hat ein Drogenproblem. Sein neuer Arzt, der amerikanische Psychiater Douglas Kelley, erkennt es auf den ersten Blick. Die 40 Pillen, die Hitlers Stellvertreter und ehemaliger Reichsmarschall täglich hinunterspült, sind keine Herzmedikamente, sondern Opiate.

Kelleys Erstdiagnose seines prominenten Nazi-Patienten, abgesehen von dessen Drogensucht: Göring „leidet“ an überhöhtem Selbstbewusstsein, ist charmant und spricht Englisch.

Alles Eigenschaften, die „Gladiator“-Star Russell Crowe einwandfrei verkörpern kann. Der Oscarpreisträger spielt den feisten Kriegsverbrecher mit der Jovialität eines leutseligen Märchenonkels und muss nur manchmal ein grausames Glitzern in seinen Augen unterdrücken. Ihm gegenüber rackert sich Rami Malek, besser bekannt als „Bond“-Bösewicht oder Freddie Mercury, durch die wenig einsichtsvollen Arzt-Patienten-Gespräche: Als Dr. Kelley hat er die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die

22 Hauptangeklagten und Drahtzieher des Nazi-Regimes – darunter auch Rudolf Heß und Julius Streicher – vernehmungsfähig für den Nürnberger Prozess am 20. November 1945 sind.

Wie dieser Prozess überhaupt zustande kam, ist ein kleiner, aber interessanter Erzählstrang im behäbigen Historiendrama von Regisseur James Vanderbilt. Tatsächlich waren genügend Kräfte in der US-Regierung daran interessiert, die Nazi-Führung kurzerhand zu exekutieren. Doch unter dem Schlagwort „Recht, nicht Rache“ wurde der Nürnberger Prozess zum Exempel der Rechtsprechung für Verbrechen gegen die Menschheit.