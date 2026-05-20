Guy Ritchie und "In the Grey": Coole Action kann er, der Guy

Ein skrupelloser Milliardär namens Salazar, der seine Schulden nicht zurückzahlen will; eine knallharte Anwältin und ihre beiden unerschrockenen Schuldeneintreiber: Das sind die Ingredienzien dieser Actionkomödie des britischen Genreregisseurs Guy Ritchie. Alles ist cool, die Outfits edel, die Frauen bildschön, die Männer muskelbepackt. Nur dass sie Sid und Bronco heißen, trübt ein wenig das Hochglanzbild.

Einfach schmunzeln

Sid und Bronco werden gespielt von den Superstars Henry Cavill und Jake Gyllenhaal, was den Coolnessfaktor dann wieder hebt. Unerschrocken nehmen sie den bösen Salazar auf seiner Inselfestung Hopps.

Nachdenken, warum etwas so passiert, wie wie es passiert, ist bei „In the Grey“ nicht nötig. Einfach nur schmunzeln und das schöne Ambiente genießen.

INFO: USA 2026. 97 Min. Von Guy Ritchie. Mit Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eliza Gonzalez.