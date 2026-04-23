„Hungrig“: Melancholische Streifzüge durch eine ökologische Katastrophe

Gabriele Flossmann

In der Doku der in Los Angeles geborenen und in Wien lebenden Regisseurin Susanne Brandstätter fliegt eine Drohne – bewaffnet mit einer Kamera. Sie fliegt über zerstörte und gespenstisch leere Landschaften. Es sind aber keine Zeichen eines Krieges, der diese Verwüstung angerichtet haben könnte, sondern eine ökologische Katastrophe. Aus großer Höhe blickt man auf ausgedörrte Wüsten, vergiftete Meere und verrostete Fabriken hinab, dann schwenkt man nah heran für melancholische Streifzüge durch verlassene Einkaufszentren und zerfallende Geisterstädte.

Diese Montage aus trostlosen Bildern soll uns die dystopische Zukunft – oder fast schon Gegenwart – unseres Planeten vor Augen führen. Keine visuellen Tricks, keine KI-generierten Spezialeffekte – so versichert die Regisseurin, die den Film auch produziert hat -, wurden angewendet, um diesen entvölkerten Orten in dieses Sci-Fi-Horror-Szenario zu verwandeln. Es sind die verrottenden, weil nicht mehr gebrauchten Industriebauten der Gegenwart, die den Niedergang unserer Zivilisation illustrieren. Ganz ohne KI kommt der Film aber doch nicht aus, denn es ist ein mysteriöses Roboter-Wesen, das nach den Ursachen für das Aussterben ihrer menschlichen Vorgänger sucht.