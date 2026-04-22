Aufwachsen im Iran, begleitet von der Kamera des Onkels: „All My Sisters“

Wer tanzt, kommt in die Hölle, behauptet die Großmutter. Doch das will das kleine Mädchen nicht glauben. Auch ihr Onkel hält dagegen: „Tanzen ist keine Sünde.“

Der Onkel ist der iranische Filmemacher Massoud Bakhshi. 18 Jahre lang hat er seine Nichten beim Aufwachsen in Teheran mit der Kamera beobachtet. Zahra und Mahya sind zuerst kleine Kinder, später kommt Babyschwester Maleka dazu. Bakhshi zeigt den mittlerweile erwachsenen jungen Frauen die Aufnahmen – und sie beobachten sich selbst beim Aufwachsen: Zwei Mädchen, die mit ihren Barbies spielen, einen Beauty-Salon bauen, Englisch lernen.