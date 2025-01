Filmförderstopp: Nach „Notoperation“ Hoffen auf frisches Geld

Diese Woche trafen einander die Koalitionsverhandler von FPÖ und ÖVP erneut, um über Kulturthemen zu sprechen. Währenddessen wird in der noch amtierenden Regierung eilig versucht, die in den vergangenen beiden Jahren gut geölte Maschinerie des österreichischen Filmwesens am Laufen zu erhalten. Denn wie vergangene Woche berichtet, führt die Übergangszeit zwischen zwei Legislaturperioden dazu, dass das Österreichische Filminstitut (ÖFI) seit 15. Jänner keine neuen Anträge für die Kinofilmförderschiene ÖFI+ annehmen kann. Aufgrund des Budgetprovisoriums fehle dafür die budgetäre Bedeckung.