Filmfestspiele Venedig: Ellen Burstyn erhält Goldenen Löwen fürs Lebenswerk

Die US-Schauspielerin Ellen Burstyn wird bei den 83. Internationalen Filmfestspielen von Venedig mit dem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Das gab die Biennale di Venezia am Dienstag bekannt. Die 93-Jährige ist nach George Clooney die zweite heurige Preisträgerin der renommierten Ehrung.

Der Preis wird Burstyn während der Filmfestspiele vom 2. bis 12. September im Rahmen der Vorführung des Kurzfilms „Flesh Impact“ überreicht. Der Film der Regisseurin Maggie Gyllenhaal, die auch der internationalen Wettbewerbsjury vorsitzt, ist Marilyn Monroe zum 100. Geburtstag gewidmet. Neben Burstyn gehören Dakota Johnson, Peter Sarsgaard und Sepideh Moafi zur Besetzung. „Ich fühle mich zutiefst geehrt, glücklich und voller Dankbarkeit“, erklärte Burstyn. Sie freue sich darauf, nach Venedig zurückzukehren und den Goldenen Löwen entgegenzunehmen.