Filmemacher und Autor Alexander Kluge 94-jährig gestorben

Der deutsche Filmemacher, Philosoph und Autor Alexander Kluge ist am Mittwoch im Alter von 94 Jahren in München verstorben. Das gab der Suhrkamp Verlag am Donnerstag bekannt. Noch im Februar war Kluge anlässlich einer Werkschau im Filmmuseum und seiner neuen Multimediaausstellung "Nachts träumen die Kulissen von ungesehenen Bildern" im Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste Wien zu Gast in der österreichischen Bundeshauptstadt gewesen und hatte Interviews gegeben.

Dabei hatte er in eloquenten Gesprächen bewiesen, dass er seinen scharfen Blick auf die Gesellschaft behalten hatte. In den 1960er-Jahren war Kluge maßgeblich an der Durchsetzung des "Neuen Deutschen Films" beteiligt, einem gesellschaftskritischen Autorenkino, das sich vom reinen Unterhaltungsspektakel der großen Studios abgrenzte. Er galt als großer Intellektueller und hervorragender, exakt beobachtender Erzähler. Mit seinen Filmen, Büchern und TV-Formaten hat er das deutsche Kulturleben über Jahrzehnte nachhaltig bereichert und geprägt.