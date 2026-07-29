„Meet the Parents“ auf Südkoreanisch: Von der Familie in die Mangel genommen
Von Gabriele Flossmann
Die Filme des südkoreanischen Regisseurs Hong Sang-soo wirken wie zufällig stattfindende und entsprechend bunt zusammengewürfelte Familienzusammenkünfte. Ohne großen technischen Aufwand, aber mit spürbarer Zuneigung für die nur scheinbar zwanglos interagierenden Menschen.
In diesem minimalistischen Drama erzählt er von einem jungen Mann, der nach dreijähriger Beziehung erstmals mit der Familie seiner Freundin konfrontiert wird. Gerade erst hat er sie mit seinem alten Auto aufs Land zum Haus ihrer Eltern gefahren. Eigentlich will er nach einer Zigarette gleich wieder zurück nach Seoul, aber da kommt ihm überraschend ihr Vater dazwischen. Er verwickelt den jungen Mann in ein harmloses Geplänkel über dessen Vintage-Auto und nötigt ihn dann an den Familientisch.
Beim Essen nehmen zuerst der Vater, dann die ältere Schwester und schließlich auch noch die Mutter der Freundin den allfälligen Schwiegersohn in die Mangel. Natürlich mit ausgesuchter Höflichkeit. Bis zu dem, bei den Filmen von Hong Sang-soo obligaten Besäufnis am Esstisch. An dem natürlich nur die beiden Männer beteiligt sind. Dazu kommt noch ein konsequenter Kunstgriff des Regisseurs, der stets auch sein eigener Kameramann ist: Der ganze Film ist unscharf gefilmt. Warum das so ist, erklärt der junge Mann mit seiner Sehschwäche: Weil ihm die Mitmenschen in optischer Unschärfe attraktiver erschienen, hätte er seine Brille meist nicht auf der Nase sitzen, sondern nur am Kragen baumeln. Worauf es sich der Vater nicht verkneifen kann, nachzufragen, ob das auch auf seine Tochter zuträfe. Aus dem unterhaltsam-lockeren „Meet the Parents“ Szenario wird eine eskalierende Familienaufstellung, bei der man ganz nebenbei auch viel über Südkorea und die dort herrschenden Machtstrukturen lernt.
INFO: Südkorea 2025. 108 Min. Von Hong Sang-soo. Mit Ha Soengguk, Kwon Haehyo, Knag Soyi, Park Miso.
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