„Meet the Parents“ auf Südkoreanisch: Von der Familie in die Mangel genommen

Von Gabriele Flossmann

Die Filme des südkoreanischen Regisseurs Hong Sang-soo wirken wie zufällig stattfindende und entsprechend bunt zusammengewürfelte Familienzusammenkünfte. Ohne großen technischen Aufwand, aber mit spürbarer Zuneigung für die nur scheinbar zwanglos interagierenden Menschen.

In diesem minimalistischen Drama erzählt er von einem jungen Mann, der nach dreijähriger Beziehung erstmals mit der Familie seiner Freundin konfrontiert wird. Gerade erst hat er sie mit seinem alten Auto aufs Land zum Haus ihrer Eltern gefahren. Eigentlich will er nach einer Zigarette gleich wieder zurück nach Seoul, aber da kommt ihm überraschend ihr Vater dazwischen. Er verwickelt den jungen Mann in ein harmloses Geplänkel über dessen Vintage-Auto und nötigt ihn dann an den Familientisch.