Irische Schauspielerin und Oscarpreisträgerin Brenda Fricker ist tot

Die irische Schauspielerin Brenda Fricker ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das teilte ihr Agent in einer Stellungnahme der britischen Nachrichtenagentur PA sowie dem Sender RTÉ mit. Sie war Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer etwa als die gutherzige Frau mit den Tauben in „Kevin - Allein in New York“ bekannt. In Irland gehörte die Oscar-Gewinnerin zu den „angesehensten Schauspielerinnen ihrer Generation“, wie die Irish Times schrieb.

1990 war Fricker für ihren Auftritt in dem Drama „Mein linker Fuß“ als erste irische Schauspielerin mit dem Oscar für die beste Nebendarstellerin ausgezeichnet worden. Der Sender RTÉ erinnerte am Freitag an ihre Dankesrede, in der sie die Auszeichnung „allen Menschen in Irland“ widmete.

Memoiren mit Titel „She Died Young“

Insbesondere auch im deutschsprachigen Raum bekannt wurde sie durch ihre Nebenrolle in dem zweiten Teil der „Kevin“-Filmreihe. Der von Macaulay Culkin verkörperte Kevin begegnete der mutmaßlich obdachlosen „Taubenlady“ im Park - zunächst ein Schreckmoment, anschließend werden die beiden aber Freunde.

Zuletzt hatte Fricker ihre Memoiren mit dem Titel „She Died Young“ veröffentlicht. Anfang des Jahres hatte die Stadt Dublin angekündigt, ihr die Auszeichnung „Freedom of the City of Dublin“ zu verleihen.